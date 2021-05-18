Топ-50 приложений, которые быстрее всего разряжают смартфон — главные враги аккумуляторов

С этим ПО следует быть осторожнее.

Никогда не задумывались, какие приложения быстрее всего разряжают ваш айфон? Мы вот задумались. Как и создатели облачного хранилища pCloud. Они провели масштабное исследование, выяснив, какие программы потребляют в фоновом режиме больше всего энергии.

Вот результат их исследований — топ-50 самых прожорливых приложений для смартфонов.

В первой десятке:

Fitbit (клиент для синхронизации смартфонов с фитнес-трекерами). Verizon (ПО мобильного оператора, у нас в России его нет). Uber (приложение для вызова такси). Skype (популярная программа для онлайн разговоров). Facebook (приложение социальной сети). Airbnb (поисковик жилья). Bigo Live (приложение для стриминга видео). Instagram (да, он самый). Tinder (приложение для знакомств). Bumble (также ПО для поиска друзей).

Все они могут использовать 14 из 16 возможных разрешений. То есть, могут запрашивать доступ к камере, контактам, Wi-Fi, лицевому сканеру Face ID или дактилоскопическому сканеру Touch ID, накопителю, динамикам, микрофону, календарю, SMS, истории обновления самого приложения, календарю, местоположению и так далее.

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