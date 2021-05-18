Топ-50 приложений, которые быстрее всего разряжают смартфон — главные враги аккумуляторов
С этим ПО следует быть осторожнее.
Никогда не задумывались, какие приложения быстрее всего разряжают ваш айфон? Мы вот задумались. Как и создатели облачного хранилища pCloud. Они провели масштабное исследование, выяснив, какие программы потребляют в фоновом режиме больше всего энергии.
Вот результат их исследований — топ-50 самых прожорливых приложений для смартфонов.
В первой десятке:
- Fitbit (клиент для синхронизации смартфонов с фитнес-трекерами).
- Verizon (ПО мобильного оператора, у нас в России его нет).
- Uber (приложение для вызова такси).
- Skype (популярная программа для онлайн разговоров).
- Facebook (приложение социальной сети).
- Airbnb (поисковик жилья).
- Bigo Live (приложение для стриминга видео).
- Instagram (да, он самый).
- Tinder (приложение для знакомств).
- Bumble (также ПО для поиска друзей).
Все они могут использовать 14 из 16 возможных разрешений. То есть, могут запрашивать доступ к камере, контактам, Wi-Fi, лицевому сканеру Face ID или дактилоскопическому сканеру Touch ID, накопителю, динамикам, микрофону, календарю, SMS, истории обновления самого приложения, календарю, местоположению и так далее.
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