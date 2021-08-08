Топ-7 фишек iPhone 13 Pro, которых нет у iPhone 12 Pro

Рассказываем.

Об iPhone 13 Pro (как и о других смартфонах серии) мы знаем, кажется, всё. Спасибо инсайдерам, вроде господина Куо. И уже сейчас можем рассказать, чем новинка будет круче нынешнего премиального айфона. Насчитали семь фишек.

Вперёд, к знаниям!

Экран LTPO с адаптивной частотой обновления от 0 до 120 Гц

Это 100%. Такой экран новинка получит совершенно точно. Он будет невероятно крут. А еще поможет сберечь заряд батареи. Ну и играть будет приятнее. Высокая частота обновления дисплея для геймеров фишка необходимая.

Батарея большей емкости и автономность на 20%, а то и 30% выше

Несколько источников (авторитетных) подтверждают то, что батарея нового айфона окажется более емкой. За счет этого и повышения энергоэффективности нового чипсета ждем самый долгоиграющий Pro-айфон в истории.

Реверсивная зарядка

Еще один важный плюс, поддержка реверсивной зарядки. Подзарядить другой айфон от устройства друга всегда приятно. Знаю, на примере Galaxy S21 родственницы. Часто подзаряжаю свой айфон от ее самсунга.

Большие датчики тыльной камеры

Больше сенсоры значит и больше захват света. А это ведет к улучшению качества фотографий. В том числе и ночных. Замечательно же!

Чип A15 Bionic

Чем хорош? Скоростью. Что это дает нам? Цифры. Можно хвастаться перед друзьями. А еще? Энергоэффективность (эта куда важнее).

Новый цвет корпуса

Новый фирменный цвет корпуса позволит прохожим понять, что у вас не старый, а новый айфон. А значит вы очень успешный человек, богатый и так далее ;-).

1 ТБ флеш-памяти (если сильно повезёт)

А вот это единственный «не факт» в нашем воскресном топе. Но мы всё же рассчитываем на появление такого вот монструозного айфона с гигантским накопителем.

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