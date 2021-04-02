ТОП Android-смартфонов с самым плавным интерфейсом
Никаких тормозов.
Бенчмарк Master Lu очень популярен. В нем ежедневно тестируется множество устройств. В итоге – собирается интересная статистика.
Master Lu опубликовал необычный рейтинг. Речь идет об Android-флагманах с самым плавным и отзывчивым интерфейсом.
Сервис учитывает скорость копирования файлов и работы галереи. Кроме того, оценивается быстрота загрузки веб-страниц и приложений.
Также внимание уделяется задержкам при перемещении ярлыков. Если верить Master Lu, ТОП возглавил флагман Xiaomi Mi 11 Ultra.
Xiaomi Mi 11 Ultra набрал 208,36 балла. В этом ему помогла фирменная оболочка MIUI 12.5.
Вторую строчку занял Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Его результат – 204,49. Замыкает тройку лидеров Realme GT, получивший 202,88.
Стоит отметить и 4 место. Оно досталось модели OnePlus 9 Pro, покорившей планку в 202,44.
Источник: mydrivers.com
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