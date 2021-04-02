ТОП Android-смартфонов с самым плавным интерфейсом

Никаких тормозов.

Бенчмарк Master Lu очень популярен. В нем ежедневно тестируется множество устройств. В итоге – собирается интересная статистика.

Master Lu опубликовал необычный рейтинг. Речь идет об Android-флагманах с самым плавным и отзывчивым интерфейсом.

Сервис учитывает скорость копирования файлов и работы галереи. Кроме того, оценивается быстрота загрузки веб-страниц и приложений.

Также внимание уделяется задержкам при перемещении ярлыков. Если верить Master Lu, ТОП возглавил флагман Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra набрал 208,36 балла. В этом ему помогла фирменная оболочка MIUI 12.5.

Вторую строчку занял Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Его результат – 204,49. Замыкает тройку лидеров Realme GT, получивший 202,88.

Стоит отметить и 4 место. Оно досталось модели OnePlus 9 Pro, покорившей планку в 202,44.

Источник: mydrivers.com

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