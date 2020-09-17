Топ челленджей для саморазвития

Помоги себе стать лучше.

Челлендж – эффективный инструмент для внесения в свою жизнь перемен, он заставляет ежедневно выполнять (или не выполнять) какое-то действие, даже совсем незначительное.

Почему челленджи круче, чем новогодние обещания? Потому что challenge это всегда про цифры. То есть пообещайте себе не класть чай в сахар весь будущий год. И вот четвертого января вы уже попиваете сахар с чаем, восклицая: “Целый год без сладкого чая? Может еще всю жизнь без шоколадных конфет?”. А что насчёт бросить себе вызов на 30 дней без сахара в чае? О, это уже похоже на игру, каждый день закрашивать кружочки на листочке, мол, вот еще день без сахара, до конца челленджа не так много… а там и год не за горами, вдруг вам понравится.

Планка. Самый простой и многопрофильный челлендж всех времен и народов. У вас есть вы и пол? Класс, значит этот вызов вам подходит. Просто скажите себя “Да” и начните с 20 секунд. И это не только про спортивное и подтянутое тело, во-первых, ваша спина скажет вам спасибо. Во-вторых, вы станете дисциплинированнее. И может даже начнете вставать пораньше, вам ведь еще в планке стоять. Читать книги. Да, да не прочитать 2 миллиона книг за год, а просто читать. Можно даже назвать этот челлендж “Челлендж открывания книг”. Если вы нашли 1 минуту удобно устроиться на диване и открыть книгу, никакие челленджи вам уже не нужны, дальше вы точно справитесь. Заправлять постель. В этом списке не будет пунктов “вставать в 5 утра, бежать 30 км, потом пить сельдереевый фреш и изучать труды Канта”, если вы встаете позже солнышка, значит вам повезло и вам не надо ехать на работу миллион часов. Но челлендж не про это. Просто встать на 10 минут раньше, чем вам нужно и заправить постель. Спокойно заправить постель, позавтракать, полистать ленту в телефоне и выйти из дома лучше, чем бросить одеяло на пол, выбежать из квартиры и завязывать галстук в лифте. К тому же когда вы придете с работы, вы будете безмерно благодарны себе.

Челленджи развивают нас как личность, открывают в нас что-то новое. Главное не зациклиться на “успешном успехе” и слышать себя.

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