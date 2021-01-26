“Топ Ган: Мэверик” – фильм с Томом Крузом – не выйдет на Apple TV+
Заявка Apple отклонена.
Кажется, что Apple может купить все. Однако иногда случаются исключения. Сообщается, что Apple TV+ не продали право на трансляцию блокбастера “Топ Ган: Мэверик”.
“Топ Ган: Мэверик” – долгожданное продолжение классической ленты “Топ Ган”, выпущенной в 1986 году. Премьера новинки с Томом Крузом была назначена на июнь 2020. Увы, пандемия COVID-19 разрушила планы кинопрокатчиков.
Apple обратилась к студии, снявшей фильм. А именно – к Paramount Pictures. Компания из Купертино предложила показать “Топ Ган: Мэверик” на Apple TV+. За неназванную сумму (очевидно в сотни миллионов долларов).
Сделка в духе времени. Недавно похожее соглашение заключили Warner Bros. и сервис HBO Max. В итоге – “Чудо-женщина: 1984” появилась на стриминге (а также в кинотеатрах).
К сожалению, “Топ Ган: Мэверик” по стопам Чудо-женщины не пойдет. Paramount Pictures отказалась сотрудничать с Apple TV+. Студия уверена, что традиционный прокат принесет больше прибыли, когда пандемия утихнет.
Представители Netflix получили аналогичный ответ. Эта служба тоже обойдется без Тома Круза.
Источник: cultofmac.com
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А ну и правильно сделали . Вон чудо юдо все посмотрели и давай 👋 сеть 🕸 заваливать что со своими толен… толерантностями уже в бок обнаглели , жирные актеры (тип чтоб житным небыли обидно что они блин маки целыми днями едят , а не в зале как я херачат) и я короче мысль 💭 потерял о еде подумал и все … а и сюжет размазня , и я продолжаю думать 🤔 о еде … один фиг некто не комментирует , я хоть чтоб авторам не обидно труд свой делать , захожу сюда чтоб они видели что читают люди …