“Топ Ган: Мэверик” – фильм с Томом Крузом – не выйдет на Apple TV+

Заявка Apple отклонена.

Кажется, что Apple может купить все. Однако иногда случаются исключения. Сообщается, что Apple TV+ не продали право на трансляцию блокбастера “Топ Ган: Мэверик”.

“Топ Ган: Мэверик” – долгожданное продолжение классической ленты “Топ Ган”, выпущенной в 1986 году. Премьера новинки с Томом Крузом была назначена на июнь 2020. Увы, пандемия COVID-19 разрушила планы кинопрокатчиков.

Apple обратилась к студии, снявшей фильм. А именно – к Paramount Pictures. Компания из Купертино предложила показать “Топ Ган: Мэверик” на Apple TV+. За неназванную сумму (очевидно в сотни миллионов долларов).

Сделка в духе времени. Недавно похожее соглашение заключили Warner Bros. и сервис HBO Max. В итоге – “Чудо-женщина: 1984” появилась на стриминге (а также в кинотеатрах).

К сожалению, “Топ Ган: Мэверик” по стопам Чудо-женщины не пойдет. Paramount Pictures отказалась сотрудничать с Apple TV+. Студия уверена, что традиционный прокат принесет больше прибыли, когда пандемия утихнет.

Представители Netflix получили аналогичный ответ. Эта служба тоже обойдется без Тома Круза.

Источник: cultofmac.com

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