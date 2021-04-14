ТОП лучших фитнес-браслетов до 5 тысяч рублей

По версии Роскачества.

Эксперты Роскачества без дела не сидят. Организация опубликовала масштабное исследование, посвященное фитнес-браслетам.

Было составлено несколько рейтингов. Особенного внимания заслуживает ТОП бюджетных моделей. В ценовом диапазоне до 5 тысяч рублей.

Такие устройства по карману большинству пользователей. Какие из них выдают максимум за свои деньги?

В списке нет трекеров Xiaomi Mi Smart Band. Да, их очень любят в России. Но конкуренты – по мнению Роскачества – интереснее.

ТОП 3 возглавил Huawei Band 4 Pro, чья средняя цена – 2 990 рублей. Есть гаджеты дешевле, автономнее и удобнее. Но ему нет равных в плане отслеживания физической активности.

Huawei Band 4 Pro оснащен модулем GPS, пульсометром и датчиком уровня кислорода в крови. Роскачество отмечает высокую точность сенсоров. Отклонения от реальных показателей минимальные.

Ведете скрупулезный подсчет ЧСС и пройденной дистанции? Huawei Band 4 Pro идеально подойдет (с учетом стоимости).

На втором месте – Samsung Galaxy Fit2. Он лишен GPS и плохо фиксирует ЧСС в состоянии покоя. За него просят около 3400 рублей.

Замыкает тройку Honor Band 5. Изделие уступает Huawei Band 4 Pro и Samsung Galaxy Fit2. Зато продается за 2500 рублей.

Источник: rskrf.ru

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