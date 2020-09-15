Топ магазинов, с которыми вы забудете про Aliexpress

Но меньше покупок от этого не станет.

Интернет-магазины настолько плотно вошли в нашу жизнь, что заказать продукты на дом больше не признак лени, заказывать вещи на Aliexpress перестало быть чем-то постыдным, а подпись Made in China уже далеко не показатель плохого качества.

Но на Aliexpress “Китай клином не сошелся”: погружаемся в Китайский шопинг. Совсем не бессмысленный, но уж точно беспощадный, а главное – безостановочный.

Taobao

TaoBao достаточно известный в России интернет-магазин. Правда, известный как что-то очень крутое, доступное только китайцам и спрятанное за семью замками. Это уже давно не так. Действительно, раньше для регистрации на ТаоBao требовалось ввести свой китайский номер и привязать китайскую банковскую карту, но сейчас система принимает и иностранные номера. Это интернет-магазин, в котором в Китае покупают абсолютно всё. Конечно, с доставкой сложнее, но стоит спросить у продавца может ли он отправить в Россию и спокойно ждать своей посылки. Цены на любой вкус, можно выбирать что нравится. А насчет выбора, нужно еще постараться чего-то не найти на Taobao, такое может не каждый

Alibaba

Еще один известный в России китайский интернет-магазин. Как многие знают, что Alibaba торговая площадка для бизнеса, ведь ее основная деятельность направлена на оптовую продажу. Но ведь это не значит, что розничной продажи нет вовсе. Выставляем фильтр на минимальный заказ одна штука и радуемся жизни. Собственно говоря, как и Taobao, Alibaba является частью Alibaba Group поэтому категорий товаров здесь так же не занимать.

jd.com

Еще одна крупная интернет-площадка, которую китайцы позиционируют как специализирующуюся на технике. Хотя на самом деле здесь всё от шариковых ручек и губок для мытья посуды до машин и ноутбуков. Компания также осуществляет международную доставку, есть чат с продавцом и возможность возврата в течение 30 дней.

К чему это всё? Если в два часа ночи вам в голову срочно придет заказать плюшевый апельсин или новые наушники, не спешите сразу открывать Aliexpress.

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