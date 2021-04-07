ТОП смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего
Мартовский рейтинг AnTuTu.
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной ТОП. В него вошли смартфоны на базе Android. Но только модели с самыми высокими оценками удовлетворенности владельцев.
Рейтинг составлен по статистике за март этого года. На первом месте – как и в феврале – Huawei Mate 40. Его результат – 98,04%, что впечатляет.
Вторую строчку занял Meizu 17 Pro. Им довольны 97,97% покупателей. Замыкает тройку Samsung Galaxy S20 Ultra. Он покорил планку в 97,82%.
Полностью ТОП выглядит так:
- Huawei Mate 40
- Meizu 17 Pro
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Honor 30 Pro+
- Samsung Galaxy Note20 Ultra
- Black Shark 4 Pro
- Meizu 17
- Meizu 18
- Meizu 18 Pro
- Oppo Find X3 Pro
Есть ли ваш телефон в списке?
Источник: antutu.com
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