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ТОП смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

7 Апр, 2021

ТОП смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

Мартовский рейтинг AnTuTu.

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной ТОП. В него вошли смартфоны на базе Android. Но только модели с самыми высокими оценками удовлетворенности владельцев.

Huawei Mate 40

Рейтинг составлен по статистике за март этого года. На первом месте – как и в феврале – Huawei Mate 40. Его результат – 98,04%, что впечатляет.

ТОП смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

Вторую строчку занял Meizu 17 Pro. Им довольны 97,97% покупателей. Замыкает тройку Samsung Galaxy S20 Ultra. Он покорил планку в 97,82%.

Полностью ТОП выглядит так:

  1. Huawei Mate 40
  2. Meizu 17 Pro
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra
  4. Honor 30 Pro+
  5. Samsung Galaxy Note20 Ultra
  6. Black Shark 4 Pro
  7. Meizu 17
  8. Meizu 18
  9. Meizu 18 Pro
  10. Oppo Find X3 Pro

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Источник: antutu.com

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