ТОП смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

Мартовский рейтинг AnTuTu.

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной ТОП. В него вошли смартфоны на базе Android. Но только модели с самыми высокими оценками удовлетворенности владельцев.

Рейтинг составлен по статистике за март этого года. На первом месте – как и в феврале – Huawei Mate 40. Его результат – 98,04%, что впечатляет.

Вторую строчку занял Meizu 17 Pro. Им довольны 97,97% покупателей. Замыкает тройку Samsung Galaxy S20 Ultra. Он покорил планку в 97,82%.

Полностью ТОП выглядит так:

Huawei Mate 40 Meizu 17 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra Honor 30 Pro+ Samsung Galaxy Note20 Ultra Black Shark 4 Pro Meizu 17 Meizu 18 Meizu 18 Pro Oppo Find X3 Pro

Есть ли ваш телефон в списке?

Источник: antutu.com

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