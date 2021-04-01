ТОП смартфонов, продающихся в России

Угадайте, на каком месте iPhone 11.

Мало кто откажется от актуального флагмана. Любого. Только не каждому такие модели по карману. Что сейчас действительно покупают люди? Особенно в России, где цены на электронику не радуют?

Интересный отчет опубликовал ритейлер “М.Видео-Эльдорадо”. Он проанализировал российский рынок смартфонов за первый квартал 2021 года. Лидеры продаж оказались очень интересными.

ТОП 3 неожиданно возглавил iPhone 11. Охотнее всего россияне брали именно предшественника iPhone 12. Примерно 55 тысяч рублей и он ваш.

На второй строчке рейтинга – Samsung Galaxy A12. Телефон недорогой, поэтому бестселлер. За базовую версию просят около 12 тысяч рублей. Вполне доступно.

Замыкает тройку бюджетный Redmi 9A. Настоящий народный герой за 8 тысяч рублей. Простой и симпатичный. Неудивительно, что его массово приобретают.

Источник: mvideoeldorado.ru

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