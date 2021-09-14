Топовые ноутбуки HONOR уже в России — MagicBook 14 и MagicBook 15 с Ryzen 5500U

От 59 990 рублей.

Компания HONOR сообщает о начале продаж в России ноутбуков MagicBook 14 и 15 (с 14-дюймовым и 15,6-дюймовым дисплеем соответственно). Оба построены на мощном 6-ядерном чипсете AMD Ryzen 5500U со встроенной графикой AMD Radeon.

Лэптопы получили IPS-экраны с разрешением Full HD и крепкие алюминиевые корпуса. Оба ноутбука очень легкие. Младшая модель весит всего 1,38 кг (толщина, при этом, 15,9 мм), старшая 1,54 кг (толщина равна 16,9 мм).

Аккумуляторы имеют емкость 56 Вт*ч. Видео можно смотреть 11,5 часов, по сети серфить — 10 часов. Предусмотрена функция быстрой зарядки мощностью 65 Вт. За 1 час батарея ноутбука заряжается на 65%!

Немаловажно, что внутри есть модуль Wi-Fi 6.

MagicBook предлагаются с 8 или 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 512 ГБ по цене от 59 990 рублей за 14-дюймовый вариант и от 69 990 рублей за версию с 15,6-дюймовым экраном.

И та, и другая модель работают на Windows 10 Home и официально поддерживают будущий переход на Windows 11.

За предзаказ ноутбука (как 14-, так и 15-дюймовой модели) в подарок дают смарт-часы HONOR Magic Watch и TWS-наушники HONOR Earbuds 2 Lite.

Александр Фокин уже успел изучить HONOR MagicBook 14. Он в восторге от лэптопа. Наш обзор читаем тут.

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