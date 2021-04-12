Топовый камерофон за 65 000 Vivo X60 Pro уже в России — снимает звезды, Луну, портреты

Крутой смартфон с оптикой Zeiss.

Vivo заявила, что в РФ стартовали продажи одного из лучших камерофонов в мире. Речь идет о Vivo X60 Pro. Над его камерой работали сами эксперты из Zeiss, авторитетные мастера фототехники.

За девайс у нас просят всего 65 000 рублей. Версия только одна, с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

Базируется гаджет на Snapdragon 870, оснащается батареей на 4200 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей идеален для игр, так как его частота обновления равна 120 Гц.

Но самое крутое тут камера. У нее куча режимов. Тут и астрофотография (для съемки звезд), и лунная съемка, а еще крутые портретные режимы с имитацией старой оптики (от Zeiss, кого ж еще). Датчиков три, главный на 48 Мп с 5-осевой стабилизацией нового поколения, 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и телевик на те же 13 Мп. Селфи-камера 32-мегапиксельная.

Есть 5G, хоть нам на это и все равно. Ну и Android 11 с уникальным интерфейсом FunTouch OS 11.1.

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