Топовый Motorola Edge 20 Pro снимает не лучше iPhone SE — вердикт DxOMark

Эксперты проверили камеру.

Эксперты DxOMark, главного бенчмарка камерофонов, проверили качество съемки Motorola Edge 20 Pro. Это топовый смартфон Moto. Однако снимает он средне. Также, как среднебюджетный iPhone SE. Вердикт — лишь 105 очков.



105 — это для флагмана крайне мало. Так снимает не только iPhone SE, но и такие гаджеты, как, например Galaxy A72 от Самсунг или Note 10 Pro от Redmi (бренд Xiaomi). Учитывая цену Edge 20 Pro, далеко не выдающий результат.

У Motorola Edge 20 Pro тыльная камера состоит из главного датчика на 108 Мп, ультраширика на 16 Мп и перископа на 8 Мп.

За качество снимков девайс получил 109 баллов. Видео же — лишь на 96 баллов. У iPhone SE (2020) за фото примерно те же баллы, а вот за фото девайс от Apple получил куда больше. Хотя ни ширика, и перископа него нет.

Какие минусы у топового Moto? Ограниченный HDR, много шумов (особенно на ночных кадрах и видео), далеко не идеальный автофокус, слабая детализация. Плюсы? Экспозиция, точные цвета кожи, отличный портретный режим.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)