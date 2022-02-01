Топовый Samsung Galaxy S22 Ultra на официальных изображениях — теперь мы знаем о нем все

Самый-самый Samsung.

Инсайдер из Южной Кореи слил в сеть качественные изображения смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, который будет официально представлен 9 февраля. Теперь мы точно знаем все его характеристики, а также то, каким будет комплект поставки.

Начнем с комплектации. Она очень бедная. Внутри лишь смартфон, стилус, провод и скрепка. Все! Samsung давно идет по пути Apple по бедности комплекта…

Далее о хорошем. Экран! Топовый, 6,8-дюймовый AMOLED! Со сверхвысоким разрешением Quad HD+ и, конечно, 120-герцовый. Яркость поразительная, 1750 нит. Ни дать, ни взять, кандидат на звание лучшего экрана в мире смартфонов.

Квадрокамера на 108+12+10+10 Мп (ширик, сверхширик, телевик и телевик). Есть несколько крутых фишек. Например, запись видео в 8K Super HDR, а также возможность снимать фото в сверхвысоком качестве Super Resolution Photo. Весить такие снимки будут порядка 40 Мб и, как утверждается, сохранять их смартфон будет не мгновенно, а за пару-тройку секунд.

Габариты? 16,33 на 7,79 на 0,89 см.

Что еще? Поддержка скоростной 45-ваттной зарядки.

Что-то хотите узнать? Читайте:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)