Топовый Xiaomi 12 Ultra на изумительных рендерах — утонченный и стильный камерофон

Смотрится круто!

Портал Let’s Go Digital вновь опубликовал качественные рендеры смартфона Xiaomi 12 Ultra. Созданы изображения талантливым художником под псевдонимом Tecnizo Concept.

Девайс, напомним, получит продвинутую камеру с оптикой Leica (впервые в истории Xiaomi) и большим дополнительным дисплеем. Он есть и у Xiaomi Mi 11 Ultra, но у преемника экран станет сильно больше.

Дизайнер нарисовал 12 Ultra, основываясь на имеющиеся данные от инсайдеров, а также техническую и патентную документацию. Вероятно, что именно так и будет выглядеть флагман Xiaomi.

Когда он выйдет? В начале следующего года. У нас? Ждем весной. Цены? Ставим на 110-120 тысяч рублей.

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