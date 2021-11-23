Топовый Xiaomi 12 Ultra на изумительных рендерах — утонченный и стильный камерофон
Смотрится круто!
Портал Let’s Go Digital вновь опубликовал качественные рендеры смартфона Xiaomi 12 Ultra. Созданы изображения талантливым художником под псевдонимом Tecnizo Concept.
Девайс, напомним, получит продвинутую камеру с оптикой Leica (впервые в истории Xiaomi) и большим дополнительным дисплеем. Он есть и у Xiaomi Mi 11 Ultra, но у преемника экран станет сильно больше.
Дизайнер нарисовал 12 Ultra, основываясь на имеющиеся данные от инсайдеров, а также техническую и патентную документацию. Вероятно, что именно так и будет выглядеть флагман Xiaomi.
Когда он выйдет? В начале следующего года. У нас? Ждем весной. Цены? Ставим на 110-120 тысяч рублей.
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