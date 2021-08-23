Touch ID планировали установить в iPhone 13 — тогда бы это был идеальный айфон
Очень жаль.
В Apple планировали установить датчик Touch ID в смартфоны серии iPhone 13, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Однако затем инженеры решили, что время для этого еще не пришло. Кроме того, по словам господин Гурмана, в будущем купертиновцы также не будут спешить с внедрением Touch ID, а сначала займутся улучшением Face ID. В перспективе — лицевой сканер станет подэкранным.
Эксперт также пишет о том, что купертиновцы могут пойти по следующим сценариям в ближайшем будущем (перспектива — 2-4 года):
- Подэкранные Face ID получат только Pro и Pro Max модели, а обычные iPhone оснастят подэкранными Touch ID без Face ID вовсе.
- Face ID + Touch ID, оба подэкранные, установят во все новые айфоны.
- У премиальных iPhone Face ID будет подэкранным, а у обычных — видимыми, в челке. Touch ID будет везде.
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