Touch ID планировали установить в iPhone 13 — тогда бы это был идеальный айфон

Очень жаль.

В Apple планировали установить датчик Touch ID в смартфоны серии iPhone 13, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Однако затем инженеры решили, что время для этого еще не пришло. Кроме того, по словам господин Гурмана, в будущем купертиновцы также не будут спешить с внедрением Touch ID, а сначала займутся улучшением Face ID. В перспективе — лицевой сканер станет подэкранным.

Эксперт также пишет о том, что купертиновцы могут пойти по следующим сценариям в ближайшем будущем (перспектива — 2-4 года):

Подэкранные Face ID получат только Pro и Pro Max модели, а обычные iPhone оснастят подэкранными Touch ID без Face ID вовсе.

Face ID + Touch ID, оба подэкранные, установят во все новые айфоны.

У премиальных iPhone Face ID будет подэкранным, а у обычных — видимыми, в челке. Touch ID будет везде.

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