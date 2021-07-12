Touch ID в ближайшие годы в Apple Watch ждать не приходится

А было бы неплохо.

По словам авторитетного сетевого аналитика Марка Гурмана (Mark Gurman), Apple не планирует оснащать дактилоскопическим сканером смарт-часы Apple Watch Series в ближайшие годы. Казалось бы, а зачем оно нужно? Всевозможных датчиков и так в часах тьма-тьмущая. Куда еще Touch ID!?

Но господин Гурман считает, что сканер отпечатков пальцев можно было бы встроить в кнопку включения/выключения или в Digital Crown (крутилку). Для чего? Например, для использования при оплате с помощью чипа NFC. Подтверждение пальцем внесло бы надежность переводам. А также при использовании системы Apple Pay в тандеме с кошельком Apple Wallet.

Но пока у Apple в приоритете автономность. В Apple Watch Series 7 не будет новых сенсоров, зато появится более емкая батарея. И работать они будут дольше. А что с Apple Watch Series 8? Скорее всего, революционных изменений также не произойдет. Эволюционные, да. Пока на революции рассчитываем в Apple Watch Series 9.

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