Touch ID в iPhone 13 не ждите — его добавят только в iPhone 14

Увы.

Авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в смартфоны серии iPhone 13 дактилоскопический сканер Touch ID не вернется. Ждать его придется до осени 2022 года, когда Apple представит модельный ряд iPhone 14.

К сожалению, несмотря на масочные режимы во многих странах, новые айфоны разблокировать с помощью отпечатков пальцев пока не получится. Упущение. Особенно, если сравнить айфоны с флагманами на Android (там подэкранные дактилоскопические датчики есть практически у всех современных моделей).

Также господин Куо утверждает, что линейка iPhone 13 станет последней с компактной моделью. iPhone 13 mini увидит свет, а вот iPhone 14 mini уже нет. Вероятно, что на высокую популярность 13 mini купертиновцы не рассчитывают. Он может повторить (и скорее всего повторит) судьбу iPhone 12 mini. Так что в 2022 году будут выпущены уже три iPhone 14 — базовый, прошка и флагман-лопата.

Также утверждается, что в следующем году Apple представит новый iPhone SE, который станет самым недорогим 5G-айфоном на рынке. Об этом также заявил Минг-Чи Куо.

Почитаем об айфонах нового поколения:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)