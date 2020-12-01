Toyota на 2 года вперёд продала стилизованный под 70-е Rav4 – Mitsuoka Buddy
Ретро всегда в моде.
Ребята из Toyota умеют удивить. Они взяли нынешний Rav4 и сделали из него культовый внедорожник из 70-х. А самое интересное то, что японцы это оценили и раскупили ретро-новинку на 2 года вперёд. Все подробности у нас. Поехали!
Стилизация очень существенная, это не просто шильдики и новая цена. Хотя цена выросла тоже существенно – на целых 1,5 млн руб, если бы Митцуоку можно было достать в России. Переделка коснулась передней и задней частей, салон изменился не очень сильно, но кое-какие элементы тойотовцы обещают. Такое внимание к истории автопрома и привлекло покупателей на первые 200 автомобилей, а это план на целых 2 года вперёд.
Как вам такая стилизация? А ведь и у нас можно делать что-то подобное. Я уверен, что толково сделанные реинкарнации 24-й Волги или Копейки, нашли бы своих покупателей.
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