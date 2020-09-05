Трах-тибидох-барбершоп-борода!

5 сентября – Всемирный День Бороды, однако!

Как вам такое название цирюльни «Барбершоп»? Почему сие не для Барби парикмахерской?! Почему для Кена? Тогда почему не Кеноршоп?..

Фантазии стилистов неисповедимы и нелогичны! Вижу, вы в шоке от моего интереса к данным заведениям. А чё удивляться-то, когда на носу, вернее ПОД носом – Всемирный ДЕНЬ БОРОДЫ World Beard Day!

Первая суббота сентября будоражит всех бородачей, их поклонниц, друзей, сторонников и оппонентов! А так же сводит с ума барбершоперов, которые пашут для этого дня, не покладая рук, красок, расчёсок и расчёсочек, щёточек и кисточек, шампуней и гелей, бальзамов и ополаскивателей, щипцов и щипчиков, лезвий и ножничек – всего того арсенала, без которого такой праздник не праздник, а будни зарослей в нижней части лица!

Если бы при Петре Первом существовал Всемирный замечательный праздник бороды, у Российского Императора рука бы не поднялась обложить налогом ношение такого чудесного природного атрибута на мужественном лице! Да и портреты самого могли бы оказаться совсем другого вида. И сегодня с бородой он был бы в несомненном тренде. Вы только представьте себе бородатый монумент Петра, переделанный из Колумба, которого американцы не выкупили у Церетели! Что за прелесть был бы этот монумент с бородой!

В Москве на фоне такого памятника могли бы проходить какие-нибудь традиционные соревнования среди бородачей, как в Австралии по метанию топора, где участники уподобляются древним воинам, так же, как и они носившим бороды. Или что-нибудь подобное Международному чемпионату бород и усов, как в США!

Во всемирной сети ожидаются флешмобы и фотовыставки, демонстрирующие то, как борода может произвести радикальное изменение имиджа мужчины. Всем обладателям бород и их приверженцам, не бреющимся в этот день в знак солидарности с бородачами, не терпится запостить свои фотопортреты и собрать миллионы лайков за свой неповторимый образ!

«Мужику без бороды – и ни туды, и ни сюды!» — так, кажется, поётся в известной и не стареющей песенке?

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