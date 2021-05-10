Трекер AirTag уже взломали
Двух недель не прошло.
Apple выпустила метку AirTag несколько дней назад. Многие пользователи с энтузиазмом принялись изучать новинку. Ее сильные и слабые стороны.
Также трекер попал в руки экспертов по безопасности. Один из них – известный в сети как Stack Smashing – взломал аксессуар.
Stack Smashing сообщил, что модифицировал прошивку микроконтроллера AirTag. В качестве примера он изменил NFC URL.
Его AirTag перестал открывать сайт Find My в айфоне. Вместо этого Safari “запускает” сторонний ресурс.
Built a quick demo: AirTag with modified NFC URL 😎
(Cables only used for power) pic.twitter.com/DrMIK49Tu0
— stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021
Настоящая находка для хакеров, занимающихся фишингом. Apple нужно усовершенствовать Find My, чтобы взломанные AirTag не могли подключаться к сервису.
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