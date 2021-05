Трекер AirTag уже взломали

Двух недель не прошло.

Apple выпустила метку AirTag несколько дней назад. Многие пользователи с энтузиазмом принялись изучать новинку. Ее сильные и слабые стороны.

Также трекер попал в руки экспертов по безопасности. Один из них – известный в сети как Stack Smashing – взломал аксессуар.

Stack Smashing сообщил, что модифицировал прошивку микроконтроллера AirTag. В качестве примера он изменил NFC URL.

Его AirTag перестал открывать сайт Find My в айфоне. Вместо этого Safari “запускает” сторонний ресурс.

Built a quick demo: AirTag with modified NFC URL 😎

(Cables only used for power) pic.twitter.com/DrMIK49Tu0

— stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021