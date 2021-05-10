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Трекер AirTag уже взломали

10 Май, 2021

Трекер AirTag уже взломали

Двух недель не прошло.

Apple выпустила метку AirTag несколько дней назад. Многие пользователи с энтузиазмом принялись изучать новинку. Ее сильные и слабые стороны.

Также трекер попал в руки экспертов по безопасности. Один из них – известный в сети как Stack Smashing – взломал аксессуар.

Геометка AirTag

Stack Smashing сообщил, что модифицировал прошивку микроконтроллера AirTag. В качестве примера он изменил NFC URL.

Его AirTag перестал открывать сайт Find My в айфоне. Вместо этого Safari “запускает” сторонний ресурс.

Настоящая находка для хакеров, занимающихся фишингом. Apple нужно усовершенствовать Find My, чтобы взломанные AirTag не могли подключаться к сервису.

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