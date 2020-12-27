Три малоизвестные функции Safari на iOS, о которых мало кто знает

Делимся секретами.

Почему-то не все любят классический встроенный браузер для iPhone. А ведь он очень удобный, и обладает куда большим функционалом, чем многие могут подумать. К примеру, вы знали, что у Safari есть несколько функций, о которых знают только 10-20% пользователей? Сейчас мы расскажем о трех из них.

Возможность выбора папки для хранения файлов после загрузки

Вы можете самостоятельно выбирать папки, в которую будут скачиваться файлы с браузера? Для этого нужно:

Зайти в настройки, найти вкладку «Safari», там найти «Загрузки», и в этом разделе можно указать наиболее удобную папку для скачивания файлов. Здесь даже можно указать путь в iCloud, соответственно, все будет загружаться в облако.

Вы можете выставить очистку загрузок по времени

Делегируем. Вы можете выставить так, чтобы все ваши загрузки очищались через сутки. А можете выставить мгновенную очистку. Если не хочется возиться самостоятельно. Для этого нам вновь нужно зайти в настройки, выбрать вкладку «Safari» и найти «Загрузки». Нужно меню будет располагаться именно здесь.

Автоматическое закрытие ваших вкладок

Иногда мы забываем, и тогда в нашем мобильном браузере копятся десятки вкладок. А ведь это забивает память. Для того, чтобы отучать себя от накопительства интернет-страниц, можно зайти в настройки, выбрать «Safari» и найти пункт «Закрытие вкладок». На выбор предоставляется очистка через сутки, неделю и месяц. Выбираем нужное.

А вы знали про эти функции?

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