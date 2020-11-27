Тройной складной дисплей и сворачивающийся экран? Samsung удивляют новыми идеями

Звучит и выглядит очень интересно.

Samsung можно назвать первопроходцами в сегменте массового производства смартфонов со складным дисплеем. Более того, в компании не собираются сдаваться, поэтому поставили выпуск таких гаджетов на поток.

Но и это еще не все. Технологический гигант решил пойти еще дальше и представил занимательные концепты для своих будущих устройств.

Судя по эскизам, компания может представить устройство с тройным складным дисплеем. Ознакомиться с концептами можно на картинках ниже.

Как видите, в задумках Южнокорейского производителя еще и устройство со свернутым в трубочку дисплеем. Подобную технологию буквально неделю назад запатентовали в LG.

Готовится новый тренд? Покажит лишь время, но если компании действительно начнут выпускать такие гаджеты, это будет очень инновационный и прогрессивный шаг для всего рынка мобильных гаджетов.

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