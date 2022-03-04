Твиттер в России больше не работает
Заблокирован по решению Роскомнадзора.
Дочирикалась птичка и твитнуть в России теперь можно только если зайти на сайт или в приложение Twitter через VPN.
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