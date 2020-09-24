Twitter тестирует приватные голосовые сообщения

Компания решила не отставать от мессенджеров.

Социальная сеть Twitter с прошлого года тестирует на iOS звуковые твиты, а теперь решила разработать голосовые сообщения, которые пользователи смогут отправлять в личных сообщениях.

Ранее Twitter раскритиковали за попытку внедрить голосовые твиты, так как они были доступны не всем, поэтому компания решила оставить эту функцию в разработке. Однако с голосовыми сообщениями планируется ввести в ближайшее время для тестирования в Бразилии. Нет информации о максимальной длине аудиосообщения, однако известно, что пользователь может пожаловаться на вредоносное сообщение.

Неизвестно, когда эта функция появится в широком доступе, однако у таких соцсетей как Facebook, Instagram она давно существует.

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