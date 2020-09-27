Twitter заставит пользователей читать статьи прежде, чем их ретвитнуть

Заголовки не отражают всей истории.

Помнится, еще в июне этого года Twitter тестировал функцию, которая предлагает пользователям все же открыть стать, прежде, чем нажать на ретвит. И вот спустя три месяца сервис решил все же утвердить это, ведь заголовки это очень хитрая штука и делиться со всеми тем, чего сам еще толком не знаешь, это как минимум не разумно и как максимум опасно.

Представители компании говорят о том, что с тех пор как начали тестировать эту функцию, пользователи стали на 40% чаще открывать статьи и некоторые даже передумывали делать ретвит после прочтения статьи.

Так Twitter борется с фейковыми новостями и призывает пользователей относится к потреблению и обмену информацией осознаннее.

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