Тёмная сторона Билайна

Реальная история о том, как можно задолбать клиентов.

Как и у многих из вас, дома у меня есть высокоскоростной инет. Тариф включает 100Мб/с и этого мне хватает за глаза. Имя провайдера домашнего инета упоминать не буду так как история совсем не о нём.

В конце июля жарким летним днем мне позвонил мужчина и приветливо начал диалог. Я, говорит, инженер по обслуживанию вашего домашнего интернета и хотел поинтересоваться качеством наших услуг. Все ли устраивает? Хорошо, думаю, что у моего провайдера такой сервис! Идеального в этом мире ничего не бывает, вот и у меня инет летом иногда то в скорости падал, то вай-фай отваливался. И было это нечасто и некритично, но неприятно. Я в доброжелательных тонах об этом ему высказался. Мол, спасибо за инет, но косяки нет-нет да бывают и вот они какие (все перечислил). А мужик мне в ответ – может вам инет-провайдера сменить? Нет, говорю, всякое бывает, особенно когда жара да куча народу на удалёнке работает, вы лучше у себя посмотрите да поправьте, если возможно, ведь критичных сбоев не было.

Но мужик продолжает продвигать своё предложение о смене провайдера. Я, говорит, вам Билайн рекомендую и могу прямо сейчас заявку на подключение оформить. Нет, отвечаю, нет и еще раз нет! К этому моменту уже было понятно, что никакой это не инженер по контролю качества, а менеджер по продажам ну или сотрудник колл-центра. После чего я вежливо попрощался и повесил трубку. Вскоре после этого … мне пришла СМС-ка о том, что у меня запланировано подключение инета от Билайна (а я заявку-то я не делал) на 10 августа (и дату я тоже не обсуждал). При всем желании я этот день бы не выбрал так как это был вторник – будний рабочий день, буду не дома. Как отказаться от заявки в тексте СМС-ки сказано не было и я решил на это забить.

За день до «запланированного подключения» мне пришла еще одна СМС-напоминалка, которую я проигнорировал как спам. Возможно зря, ведь в той смс-ке был телефон, по которому можно было отменить «запланированное» подключение.

В день подключения я был не дома, а в офисе, поэтому приходивший билайновский спец ничего подключить не мог.

Через день или два после этого «дня подключения» звонит мне менеджер Билайна (нет, не первый, а совсем другой) и жалуется, что их инженер не застал меня дома. Неудивительно, отвечаю, я ведь не заказывал подключение и рассказал всю историю навязанной заявки. Ладно-понятно, говорит, извините, вопрос закрываем.

Спустя несколько дней мне снова звонит уже другой менеджер с Билайна и снова пытается выяснить что пошло не так с подключением. Снова рассказываю всю историю и спокойно и вежливо прошу от меня отстать.

Каждый новый звонок от каждого нового менеджера Билайна поступает с нового незнакомого мне мобильного номера, поэтому всех сразу и не заблокируешь.

Уже понимая, что от Билайна так просто не отвяжешься, зашел к ним в официальный Instagram-аккаунт, где в комментариях оставил свой коммент, описав всю ситуацию.

Достаточно быстро получил от Билайна такой вот ответ.

Что ж, дело оставалось за малым и я в Инстаграме в Директ написал Билайну просьбу исключить меня из обзвонов, указал свой адрес, ФИО и телефон и в дальнейшей переписке спросил – как же можно наиболее простым методом отказаться от навязчивых звонков насовсем? Ниже скриншот ответа и переписки.

Вот, что ответил мне Билайн. Вот, как отказаться от навязчивых звонков от Билайна (цитирую):

Любой наш клиент или даже не клиент может отказаться от предложений через социальные сети, как это сделали вы, либо по номеру 8-800-700-8000. По каждому обращению проводим проверку, как и где были получены данные о клиенте. Обычно номер сразу исключается, но бывают редкие ситуации, когда номер выгружен на обзвон, а обновление базы запаздывает. Поэтому указываем 7 дней. Это уже точно. Если возникнут похожие ситуации, то просим писать нам в сообщение. Будем принимать меры.

Думаете, что история на этом заканчивается! Как бы не так!

Пару недель меня действительно не беспокоили, но с приходом сентября звонки возобновились.

Вновь новому звонящему билайновскому менеджеру я в очередной раз рассказал историю «ложной заявки» и попросил больше не звонить и не беспокоить, а через пару дней еще одному … и они также пообещали, что звонков больше не будет. Но я этому уже не верю.

Откровенно хочется сказать – Билайн, от@… ну отстань от меня!

Эта история оставляет после себя отвращение к вышеупомянутому бренду, хотя когда-то много лет подряд я был клиентом их мобильной связи. Но после такого «осадочка» вряд ли снова буду и другим не порекомендую.

Большое личное пожелание к Билайну – оставьте свои серые и черные методы увеличения клиентской базы, переходите на светлую сторону!

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