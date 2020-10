Type C VS Lightning: разбираемся в коннекторах

Решили сравнить два популярных разъема.

Type C является одним из самых популярных и стандартных разъемов в современных девайсах. Многие до сих пор задаются вопросом, почему компания Apple отказалась от microUSB на MacBook, но при этом использует свой Lightning в iPhone? Мы решили рассказать о двух коннекторах, чтобы разобраться в преимуществах и недостатках каждого.

Lightning

Предшественником Lightning был гигантский 30-пиновый кабель, который вечно мешал разработчикам и дизайнерам уменьшать габариты устройств. Тогда на смену ему пришел более компактный Lightning и вызвал восторг у пользователей Apple. И вот на протяжении восьми лет этот разъем используется практически на всех устройствах компании. Одним из главных преимуществ коннектора стало то, что его можно использовать с двух сторон – например, подключать свое устройство к компьютерам с USB-интерфейсом. Скорость передачи данных разъема Lightning составляет до 5 Гбит/с, в то время как скорость зарядки – 12 Ватт. Стоит отметить, что провода Lightning отличаются между собой.В комплекте с iPhone, Air Pods и прочими аксессуара ми идут провода стандарта USB 2.0.

Если говорить о надежности аксессуара, то многие пользователи Apple могут отметить, что провода перетираются, а контакты (особенно пятый) – стираются . Однако разъем Lightning не так сильно подвержен расшатыванию, но даже и мелкие дефекты способны вызвать трудности с дальнейшей зарядкой устройства.

Разработчики Apple держат данные о Lightning в секрете, однако для тех, кто хочет делать аксессуары для компании, необходимо будет получить сертификацию MFI. В ее документации будет довольно сжатая информация. Многие считают, что несмотря на все минусы Lightning производители не отказываются от него именно из-за MFI.

Type C

Type C пришел на смену морально устаревшему MicroUSB, однако поначалу приносил пользователям больше неудобств, нежели пользы. Кабель стоил достаточно дорого, что стало для многих пользователей самым главным минусом. Более того, на тот момент они использовали стандартный USB 2.0, поэтому разъем распространялся среди массы гораздо медленнее.Одним из главных преимуществ нынешнего Type C является возможность одновременно быстро заряжать и передавать большое количество данных. Скорость его заряда достигает около 100 Ватт, а пр передачи данных используется скоростной USB 3.2.

Более того, этот кабель может заменить MHL, DisplayPort, HDMI, Virtual Link, Thunderbolt и многое другое. Симметричность конвектора исключает необходимость постоянно проверять, с какой стороны лучше всего заряжается устройство.

Говоря о надежности аксессуара, то вопреки множеству мнений, стоит отметить, что USB Type C достаточно надежен и даже при расшатывании разъема продолжает поддерживать хорошую зарядку устройства. Более того, у него есть защищенные контакты на проводе, что избавляет пользователя от преждевременных поломок коннектора.

Единственным минусом является качество сторонних китайских кабелей Type C. Низкокачественные провода способны повредить аккумулятор устройства или привести к возгоранию девайса.

Итог

Сравнивая Type C и Lightning стоит отметить, что технически Type C превосходит своего “яблочного” конкурента. Он отличается надежностью, многофункциональностью и технологичностью. У коннектора Type C есть больше перспектив на будущее, нежели у Lightning, однако купертиновцы не планируют отказываться от своей разработки в ближайшее время.

