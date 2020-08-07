У Apple возникли проблемы с камерами iPhone 12

Камеры не прошли тесты.

Компания Apple столкнулась с проблемами при тестировании камер для iPhone 12. Как сообщил аналитик Мин-Чи Куо, Apple недовольна качеством камер, поставляемых одним из производителей. Это может сказаться на сроках выхода смартфонов из линейки iPhone 12 в случае, если другой производитель камер не сможет обеспечить необходимое число компонентов для старта массового производства смартфонов.

В широкоугольных камерах для 5,4-дюймового iPhone 12 и 6,1-дюймового iPhone 12 Max обнаружены проблемы с твердостью покрытия объектива. Недостатки были выявлены в ходе тестирований камер при высокой температуре. По словам Куо, эти камеры производит компания Genius Electronic Optical.

Apple может перенаправить производство необходимого числа камер другому поставщику, компании Largan. Тестирования Apple показали, что камеры Largan соответствуют стандартам качества, установленным компанией.

Ранее в Apple подтвердили, что новые смартфоны из линейки iPhone 12 не поступят в продажу в сентябре. Как сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри, старт продаж новых iPhone будет отложен из-за возникших трудностей на фоне сложной эпидемиологической обстановки.

Источник: MR.

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