У Apple Watch Series 7 есть таинственный передатчик, работающий на частоте 60,5 ГГц

Зачем он?

В смарт-часах Apple Watch Series 7 специалисты нашли некий секретный модуль-передатчик, который работает на частоте 60,5 ГГц. Обнаружен он в документах сертификационного агентства FCC.

Зачем он нужен, не до конца понятно. На презентации (да и после) Apple о нем ничего не рассказала. Есть предположение, что он используется для диагностики.

В документации FCC написано, что включается модуль только тогда, когда часы находятся на док-станции для зарядки. Возможно, что он нужен для диагностики неполадок в сервисных центрах.

Известно, что модуль позволяет передавать данные через спец. канал на скорости до 480 Мбит/с.

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