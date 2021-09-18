У базового iPhone 14 будет дисплей с частотой обновления 60 Гц, у всех остальных — 120 Гц

Печально.

Портал Wccftech, сославшись на инсайдеров, сообщает, что в поколении iPhone 14 базовая модель по-прежнему будет лишена дисплей с частотой обновления 120 Гц. Таким образом, девайс получит точно такой же экран, как у iPhone 12 и iPhone 13. Ну, разве что яркость чуть повысят (если повезет).

А вот iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснастят 120-герцовыми панелями Pro Motion с адаптивной частотой с шагом в 10 Гц. Да, теми же дисплеями, что у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Поставлять экраны будут сразу несколько компаний, включая LG Display.

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