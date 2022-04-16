У Билайна не работает оплата iCloud и Apple Music
Замечено с 15 апреля 2022.
Наши пользователи пишут нам о том, что с 15 июня у них перестали проходить платежи за Apple Music и iCloud с привязанного к Apple ID телефона. Но только у абонентов Билайн.
Как это происходит?
Первый случай
У одной нашей читательницы был привязан билайновский номер к Apple ID и первый раз (месяц тому назад) оплата за iCloud списалась. Месяц спустя оплата снова списалась с баланса билайновского номера. Но через несколько минут после этого деньги вернулись обратно на телефон, а в поддержке Билайна не смогли прокомментировать ситуацию.
Второй случай
Еще один наш подписчик 15 апреля привязал свой номер Билайна к Apple ID для продления подписки iCloud. Деньги за подписку списались и через несколько минут после этого вернулись обратно. В СМС—ке вместе с возвратом денег был текст: “Вы отменили оплату услуги … “, хотя пользователь ничего сам не отменял.
Проблема может быть на стороне Apple (уж не планирует ли она и оплату через баланс привязанного телефонного номера заблокировать?), а может быть на стороне Билайна. В пользу последнего выступает тот факт, что во втором случае у пользователя несколько раз подряд была попытка списания денег со стороны Apple и каждый раз спустя несколько минут деньги возвращались обратно на баланс телефона Билайн.
Если у вас не проходит оплата Apple Music или iCloud с привязанного номера телефона, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях (указав название вашего сотового оператора).
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Как говориться apple показала своё лицо . Как защищать голубых или лесб так они стоят горой. Про цветных вообще молчу . А тут быстро сдулись и туда им дорога . Уважение ✊ как к нормальной компании пропало. Защищал до последнего но понял хорош. Начал поиск альтернатив ….
Понимаю теперь компанию хуавей , мы сейчас в таком-же положении .