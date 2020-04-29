У дорогущего Galaxy S20 Ultra «взрывается» камера

В чем причина пока непонятно.

Пользователи Galaxy S20 Ultra, самого дорогого смартфона из флагманской линейки Samsung, пожаловались на необычную проблему. На некоторых смартфонах сильно треснуло защитное стекло, прикрывающее блок с камерами.

Согласно отзывам пользователей, они бережно пользовались своими дорогими смартфонами, не роняли их и не использовали защитные чехлы. Несмотря на это, защитное стекло камер на Galaxy S20 Ultra треснуло под одним из объективов. В большинстве случаев под объективом образовывалось отверстие, «словно при взрыве», отметили расстроенные владельцы.

На текущий момент причина необычной поломки не установлена. Компания Samsung пока не прокомментировала проблему. В связи с этим, у пользователей не остается выхода, кроме как обращаться к компании за ремонтом. Для подписчиков платной программы Samsung Premium Care ремонт оценивается в 100 долларов. Для всех других пользователей — во внушительные 400 долларов.

Предполагается, что проблема с трескающейся камерой в Galaxy S20 Ultra связана с особенностями конструкции смартфона. Пользователи считают, что к поломке приводит повышенное давление объективов на защитное стекло.

Источник: Samsung.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)