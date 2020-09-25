У Galaxy Watch 3 теперь есть функции, позволяющие ему потягаться с Apple Watch 6
Однако не всё так однозначно, как кажется…
Samsung Galaxy Watch 3 и Samsung Galaxy Watch Active 2 теперь умеют делать кардиограмму, позволяющую выявить признаки аритмии. Однако в обновлении есть загвоздка – функцией могут пользоваться только обладатели смартфонов Samsung Galaxy.
С одной стороны, большинство пользователей Galaxy Watch – очевидно, пользуются именно Samsung Galaxy. Однако если вы – один из тех, кто пользуется смарт-часами от Samsung, при этом владея смартфоном от Apple, новая опция, к сожалению, не будет вам доступна.
Очевидно, что и Apple, и Samsung выгодно, чтобы люди пользовались одновременно и смартфоном, и часами от их компании. Это объясняет нежелание Samsung делать ЭКГ доступной для всех пользователей Galaxy Watch.
Если вы хотите смарт-часы, совместимые и с iPhone, и с Samsung, и при этом с работающей и там, и там функцией ЭКГ, следует обратить внимание на часы Fitbit Sense. Этот недавно анонсированный девайс имеет много функций, связанных со здоровьем и спортивным образом жизни – например, функцию, отслеживающую уровень вашего стресса.
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Самсунг просто себе продажи резко убавил . Смысл брать тогда вотчи 6 если можно апл вотч взять там так же не работаю эти функции))) в России