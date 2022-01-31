У iMac Pro будет дисплей Mini LED и чип M1 Pro или M1 Max
Каким он будет?
Портал Wccftech, сославшись на инсайдера Марка Гурмана, заявляет, что будущий iMac Pro будет полностью новым. Это касается как дизайна, так и железа внутри. Тут и эксклюзивный Mini LED-дисплей, и однокристальная система M1 Pro или M1 Max (на выбор, как и в случае с MacBook Pro).
Премьера компьютера состоится весной. Продажи стартуют вскоре.
Речь идет о 27-дюймовой модели с продвинутым 120-герцовым Mini LED-экраном. Внешне устройство напомнит iMac на 24 дюйма.
В базовом варианте у iMac Pro будет 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. В топовой? Вероятно, 64 ГБ ОЗУ и SSD на 8 ТБ. Цены? Пара-тройка тысяч долларов за самый простой вариант. За топовый? Готовится к десятке…
Очевидно, моноблок мы увидим на большой весенней презентации купертниовцев вместе с iPhone SE 3, AirPods Pro 2, новыми MacBook’ами и, возможно, чипом M2.
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