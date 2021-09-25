У iOS 15 есть скрытая функция «фоновые звуки» — как включить

Расскажем.

Оказывается, в iOS 15 есть функции, о которых купертиновцы отчего-то не рассказали. Одна из них весьма интересная. Называется «Фоновые звуки». Их предлагается слушать для умиротворения и успокоения. Таких их можно поставить на будильник. Под них приятнее просыпаться, чем под громкий звонок, который моментально вас будит. С белым шумом разбитым себя вы чувствовать не будет точно.

Запрятаны они отчего-то тщательно.

Как включить «Фоновые звуки» на iOS 15

Где их найти?

Идём в «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Аудиовизуализация» → «Фоновые звуки».

Вот, что тут есть:

Сбалансированный шум;

Яркий шум;

Темный шум;

Океан;

Дождь;

Ручей.

Мне, например, очень понравился звук ручья.

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