У iOS 15 есть скрытая функция «фоновые звуки» — как включить
Расскажем.
Оказывается, в iOS 15 есть функции, о которых купертиновцы отчего-то не рассказали. Одна из них весьма интересная. Называется «Фоновые звуки». Их предлагается слушать для умиротворения и успокоения. Таких их можно поставить на будильник. Под них приятнее просыпаться, чем под громкий звонок, который моментально вас будит. С белым шумом разбитым себя вы чувствовать не будет точно.
Запрятаны они отчего-то тщательно.
Как включить «Фоновые звуки» на iOS 15
Где их найти?
Идём в «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Аудиовизуализация» → «Фоновые звуки».
Вот, что тут есть:
- Сбалансированный шум;
- Яркий шум;
- Темный шум;
- Океан;
- Дождь;
- Ручей.
Мне, например, очень понравился звук ручья.
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