У iPhone 12 и iPhone 12 Pro обнаружен брак — ремонт будет бесплатным

Ремонт положен в течение двух лет с момента продажи.

У Айфон 12 и Айфон 12 Про обнаружен серьезный производственный брак. Гаджеты не издают звуков при совершении или приеме вызовов. Apple в курсе и обещает бесплатный ремонт.

Кроме того, купертиновцы отозвали устройства для ремонта из магазинов. Число девайсов, впрочем, не называется.

Также сообщается, что Айфон 12 мини и Айфон 12 Про Макс данной проблеме не подвержены.

Речь только о базовой и премиальной модели, которые были выпущены в период с октября 2020 года по апрель 2021-го. Проблема заключается в неисправности модуля приемника.

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