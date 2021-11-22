У iPhone 12 и iPhone 12 Pro обнаружен брак — ремонт будет бесплатным
Ремонт положен в течение двух лет с момента продажи.
У Айфон 12 и Айфон 12 Про обнаружен серьезный производственный брак. Гаджеты не издают звуков при совершении или приеме вызовов. Apple в курсе и обещает бесплатный ремонт.
Кроме того, купертиновцы отозвали устройства для ремонта из магазинов. Число девайсов, впрочем, не называется.
Также сообщается, что Айфон 12 мини и Айфон 12 Про Макс данной проблеме не подвержены.
Речь только о базовой и премиальной модели, которые были выпущены в период с октября 2020 года по апрель 2021-го. Проблема заключается в неисправности модуля приемника.
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