У iPhone 12 лучше дисплей, чем у iPhone 11 Pro Max, но хуже, чем у Xiaomi Mi 11

Неожиданно.

Эксперты DxOMark проверяют не только камеры смартфонов. Они также тестируют подсистемы питания и выносят вердикты дисплеям. Сегодня они изучили экран iPhone 12.

Выводы интересные. OLED-панель простого iPhone 12 лучше, чем у топового iPhone 11 Pro Max, но хуже, чем у Xiaomi Mi 11.

По этому параметру у базового iPhone 12 85 баллов и 18 место в общем зачете. В классе Premium он вошел в тройку лидеров, заняв 3 позицию. К слову, 85 баллов ранее получил Huawei P40 Pro. У iPhone 11 Pro Max 84 очка. А у iPhone 12 Pro Max, актуального топового айфона, 88 баллов. Что касается Xiaomi Mi 11, тот у китайца 87 баллов.

Экран Айфона 12 читаемый, быстрый и яркий. Минусы? Желтый оттенок и недостаточная плавность.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)