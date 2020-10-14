У iPhone 12 Pro Max и правда крутая камера — размеры объективов больше, чем у iPhone 11 Pro Max

Бен Гескин не даст соврать.

Известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал сравнительное фото модулей камер флагманского iPhone 12 Pro Max с прошлогодним топовым iPhone 11 Pro Max. На них отчетливо видно, что объективы увеличились в размерах.

Кроме того, новый ультимативный айфон получил лазерный дальномер LiDAR.

iPhone 12 Pro Max vs 11 Pro Max camera size pic.twitter.com/MjvyYUZ1dM — Ben Geskin 📸📱⌚️ (@BenGeskin) October 13, 2020

Увеличенные размеры сенсоров позволят захватывать больше света, что положительным образом скажется на качестве фотографий. Говоря простым языком, iPhone 11 Pro Max снимает отменно, но iPhone 12 Pro Max будет делать это еще лучше.

Камера у iPhone 12 Pro Max тройная. Используется уже знакомая по iPhone 11 Pro и 11 Pro Max конфигурация — три 12-мегапиксельных датчика, сверхширокоугольный (диафрагма f/2.4), широкоугольный (диафрагма f/1.6) и телевик с 5-кратным оптическим зумом (у iPhone 11 Pro он 4-кратный). Все три объектива (а также селфи-камера) поддерживают ночной режим съемки и оптическую стабилизацию. У флагмана она особенная — двигается не объектив, а вся матрица.

Размер пикселей у старшей модели равен 1,7 мкм (у iPhone 12 Pro это значение меньше, 1,4 мкм).

Напомним, что iPhone 12 Pro Max стоит у нас:

Phone 12 Pro Max с 128 ГБ флэш-памяти — 109 990 рублей;

iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ флэш-памяти — 119 990 рублей;

iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ флэш-памяти — 139 990 рублей.

Источник: Twitter

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)