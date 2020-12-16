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У iPhone 12 Pro Max отличный дисплей, второе место в рейтинге 2020

16 Дек, 2020

У iPhone 12 Pro Max отличный дисплей, второе место в рейтинге 2020

Хорошие результаты.

И пусть многие ругают последние айфоны, новым флагманским смартфонам от Apple удалось хоть в чем-то преуспеть. Особенно это касается iPhone 12 Pro Max, которому присудили второе место по качеству экрана.

К концу года принято подводить итоги. Категорий для оценок достаточно можно. Самый компактный смартфон, самый лучший смартфон для съемки фото и видео, самый прочный гаджет и т д. Но в этот раз речь пойдет о самом лучшем экране.

iPhone 12 Pro Max дисплей

Нет iPhone 12 Pro Max, не самый лучший, к сожалению. Но второе место ему получить удалось, и мы считаем, что волне заслуженно. Первое место досталось Samsung, и это ожидаемо. Уже на протяжении многих лет дисплеи во флагманских Galaxy на голову выше тех, которые мы встречаем в iPhone. 

Речь идет о Samsung Galaxy S20 Ultra. Первая строчка за ним с общим итогом в 89 баллов. Топовый айфон 12 про макс отстает лишь на один балл. Также второе место с ним делит OnePlus 8 Pro. А третье досталось предыдущему iPhone 11 Pro Max, что тоже довольно неплохо. 

Считаете ли вы этот рейтинг достойным? 

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1 Комментарий

  1. iggik:
    16.12.2020 в 23:33

    > дисплеи во флагманских Galaxy на голову выше тех, которые мы встречаем в iPhone
    > Топовый айфон 12 про макс отстает лишь на один балл.
    Как-то одно с другим не вяжется) На голову выше, но отстает на 1 балл 🤦🏻‍♂️

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