У iPhone 12 Pro Max отличный дисплей, второе место в рейтинге 2020

Хорошие результаты.

И пусть многие ругают последние айфоны, новым флагманским смартфонам от Apple удалось хоть в чем-то преуспеть. Особенно это касается iPhone 12 Pro Max, которому присудили второе место по качеству экрана.

К концу года принято подводить итоги. Категорий для оценок достаточно можно. Самый компактный смартфон, самый лучший смартфон для съемки фото и видео, самый прочный гаджет и т д. Но в этот раз речь пойдет о самом лучшем экране.

Нет iPhone 12 Pro Max, не самый лучший, к сожалению. Но второе место ему получить удалось, и мы считаем, что волне заслуженно. Первое место досталось Samsung, и это ожидаемо. Уже на протяжении многих лет дисплеи во флагманских Galaxy на голову выше тех, которые мы встречаем в iPhone.

Речь идет о Samsung Galaxy S20 Ultra. Первая строчка за ним с общим итогом в 89 баллов. Топовый айфон 12 про макс отстает лишь на один балл. Также второе место с ним делит OnePlus 8 Pro. А третье досталось предыдущему iPhone 11 Pro Max, что тоже довольно неплохо.

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