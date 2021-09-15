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У iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max полностью идентичные камеры — смартфоны отличаются только размерами

15 Сен, 2021

У iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max полностью идентичные камеры — смартфоны отличаются только размерами

Неожиданность.

Фанатов флагманской модели Pro Max в этом году ждёт разочарование. Если в прошлом году iPhone 12 Pro Max был полноценным топовым айфоном с самой крутой камерой, то iPhone 13 Pro Max — лишь увеличенный iPhone 13 Pro. Разница только в размерах и емкости батарей. Всё! Не верите? Смотрите

В прошлом году у iPhone 12 Pro Max был ширик с диафрагмой f/2.0 (у 12 Pro — f/2.2). Кроме того, флагман получил 2,5-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой против 2-кратного и 10-кратного у iPhone 12 Pro. Наконец, у iPhone 12 Pro Max стабилизация на порядок лучше, чем у iPhone 12 Pro. Речь идет о примерно 5000 подстраиваний камеры в секунду против 100 у прошки.

Теперь же технология оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы, эксклюзив 12 Pro Max в поколении iPhone 12, есть у всех четырех iPhone 13.

И iPhone 13 Pro, и iPhone 13 Pro Max оснащены полностью идентичным тройными камерами. Разрешение всех — 12-мегапикселей (ширик, телевик и сверхширик). В обоих случаях есть 3-кратный оптический зум и 15-кратный цифровой. Смартфоны умеют снимать видео в 4K на скорости 60 fps.

Таким образом, нынешний флагман — не флагман вовсе, а лишь самый большой и дорогой айфон.

Характеристики камер iPhone 13 Pro/13 Pro Max

  • 12+12+12 Мп
  • Телевик: апертура f/2.8
  • Ширик: апертура f/1.5
  • Сверхширик: апертура f/1.8 и 120 градусов
  • 3-кратный оптический зум, цифровой 15-кратный
  • Портретный режим ночью (LiDAR в помощь)
  • Портретный режим с продвинутым эффектом боке и настройками глубины
  • Портретные эффекты
  • Двойная оптическая стабилизация (для телевика и ширика)
  • Стабилизация со сдвигом матрицы (ширик)
  • Линзы телевика и сверхширика из 6 элементов
  • Линза ширика из 7 элементов
  • Вспышка с True Tone и Slow Sync
  • Панорама (до 63 Мп)
  • Сапфировое покрытие линз
  • Ночной режим
  • Режим Deep Fusion
  • Smart HDR 4
  • Поддержка макросъемки
  • Apple ProRAW
  • HEIF + JPEG
  • Автоматическая стабилизация изображения
  • Коррекция эффекта красного глаза

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