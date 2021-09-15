У iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max полностью идентичные камеры — смартфоны отличаются только размерами

Неожиданность.

Фанатов флагманской модели Pro Max в этом году ждёт разочарование. Если в прошлом году iPhone 12 Pro Max был полноценным топовым айфоном с самой крутой камерой, то iPhone 13 Pro Max — лишь увеличенный iPhone 13 Pro. Разница только в размерах и емкости батарей. Всё! Не верите? Смотрите…

В прошлом году у iPhone 12 Pro Max был ширик с диафрагмой f/2.0 (у 12 Pro — f/2.2). Кроме того, флагман получил 2,5-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой против 2-кратного и 10-кратного у iPhone 12 Pro. Наконец, у iPhone 12 Pro Max стабилизация на порядок лучше, чем у iPhone 12 Pro. Речь идет о примерно 5000 подстраиваний камеры в секунду против 100 у прошки.

Теперь же технология оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы, эксклюзив 12 Pro Max в поколении iPhone 12, есть у всех четырех iPhone 13.

И iPhone 13 Pro, и iPhone 13 Pro Max оснащены полностью идентичным тройными камерами. Разрешение всех — 12-мегапикселей (ширик, телевик и сверхширик). В обоих случаях есть 3-кратный оптический зум и 15-кратный цифровой. Смартфоны умеют снимать видео в 4K на скорости 60 fps.

Таким образом, нынешний флагман — не флагман вовсе, а лишь самый большой и дорогой айфон.

Характеристики камер iPhone 13 Pro/13 Pro Max

12+12+12 Мп

Телевик: апертура f/2.8

Ширик: апертура f/1.5

Сверхширик: апертура f/1.8 и 120 градусов

3-кратный оптический зум, цифровой 15-кратный

Портретный режим ночью (LiDAR в помощь)

Портретный режим с продвинутым эффектом боке и настройками глубины

Портретные эффекты

Двойная оптическая стабилизация (для телевика и ширика)

Стабилизация со сдвигом матрицы (ширик)

Линзы телевика и сверхширика из 6 элементов

Линза ширика из 7 элементов

Вспышка с True Tone и Slow Sync

Панорама (до 63 Мп)

Сапфировое покрытие линз

Ночной режим

Режим Deep Fusion

Smart HDR 4

Поддержка макросъемки

Apple ProRAW

HEIF + JPEG

Автоматическая стабилизация изображения

Коррекция эффекта красного глаза

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