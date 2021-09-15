У iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max полностью идентичные камеры — смартфоны отличаются только размерами
Неожиданность.
Фанатов флагманской модели Pro Max в этом году ждёт разочарование. Если в прошлом году iPhone 12 Pro Max был полноценным топовым айфоном с самой крутой камерой, то iPhone 13 Pro Max — лишь увеличенный iPhone 13 Pro. Разница только в размерах и емкости батарей. Всё! Не верите? Смотрите…
В прошлом году у iPhone 12 Pro Max был ширик с диафрагмой f/2.0 (у 12 Pro — f/2.2). Кроме того, флагман получил 2,5-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой против 2-кратного и 10-кратного у iPhone 12 Pro. Наконец, у iPhone 12 Pro Max стабилизация на порядок лучше, чем у iPhone 12 Pro. Речь идет о примерно 5000 подстраиваний камеры в секунду против 100 у прошки.
Теперь же технология оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы, эксклюзив 12 Pro Max в поколении iPhone 12, есть у всех четырех iPhone 13.
И iPhone 13 Pro, и iPhone 13 Pro Max оснащены полностью идентичным тройными камерами. Разрешение всех — 12-мегапикселей (ширик, телевик и сверхширик). В обоих случаях есть 3-кратный оптический зум и 15-кратный цифровой. Смартфоны умеют снимать видео в 4K на скорости 60 fps.
Таким образом, нынешний флагман — не флагман вовсе, а лишь самый большой и дорогой айфон.
Характеристики камер iPhone 13 Pro/13 Pro Max
- 12+12+12 Мп
- Телевик: апертура f/2.8
- Ширик: апертура f/1.5
- Сверхширик: апертура f/1.8 и 120 градусов
- 3-кратный оптический зум, цифровой 15-кратный
- Портретный режим ночью (LiDAR в помощь)
- Портретный режим с продвинутым эффектом боке и настройками глубины
- Портретные эффекты
- Двойная оптическая стабилизация (для телевика и ширика)
- Стабилизация со сдвигом матрицы (ширик)
- Линзы телевика и сверхширика из 6 элементов
- Линза ширика из 7 элементов
- Вспышка с True Tone и Slow Sync
- Панорама (до 63 Мп)
- Сапфировое покрытие линз
- Ночной режим
- Режим Deep Fusion
- Smart HDR 4
- Поддержка макросъемки
- Apple ProRAW
- HEIF + JPEG
- Автоматическая стабилизация изображения
- Коррекция эффекта красного глаза
Читаем на Блохе:
- Никакой реверсивной зарядки у серии iPhone 13 нет, скорость магнитной зарядки прежняя
- Все iPhone 13 толще и тяжелее, чем их аналоги поколения iPhone 12
- В iPhone 13 челка меньше в ширину, но больше в высоту — попросту «толстая»
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