У iPhone 13 вообще не будет разъема для зарядки

Только MagSafe.

Известный аналитик Джон Проссер (Jon Prosser) утверждает, что айфон лишится порта для зарядки уже в следующем году. По его словам, модельный ряд iPhone 13 мы будем заряжать исключительно с помощью магнитного устройства MagSafe.

Таким образом, перехода от Lightning к USB-C купертиновцы не планируют. Нас сразу ждет футуристическое будущее — смартфон вообще без разъемов.

Кроме того, господин Проссер заявляет, что Айфоны 13 смогут похвастаться дисплеями с частотой обновления 120 Гц.

Источник: MyDrivers

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