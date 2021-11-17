У iPhone 14 будет одна полезная фишка, о которой ранее не упоминалось

Какая?

Легендарный сетевой аналитик Минг-Чи Куо раскрыл еще одно ключевое нововведение, которое будет отличать линейку Айфон 14 от серии Айфон 13. Новые смартфоны получат поддержку Wi-Fi 6E.

По словам господин Куо, после того, как купертиновцы оснастят айфоны модулем Wi-Fi 6E, все будущие флагманские устройства на Android также его получат.

Кроме того, Wi-Fi 6E будут поддерживать и будущие очки от Apple..

Отмечается, что сейчас менее 5% современных гаджетов получают модули Wi-Fi 6E.

Что такое Wi-Fi 6E?

Wi-Fi 6E это более совершенная версия Wi-Fi 6. Отличается повышенной пропускной способностью. Диапазоне частот разный. Если у Wi-Fi 6 это всего 160 МГц, то у Wi-Fi 6E уже 6 ГГц.

Подробно о новых айфонах:

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