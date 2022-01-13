У iPhone 14 Pro будет до 2 ТБ флеш-памяти
Новый максимальный айфон.
Если сейчас в топовом исполнении айфоны комплектуются накопителями на 1 ТБ, то в этом году Айфон 14 Про и Айфон 14 Про Макс могут получить до 2 ТБ флеш-памяти.
Об этом пишет портал Gizchina, сославшись на источник в цепочке поставщиком Apple. Утверждается, что купертиновцы приняли решение перейти на флеш-памяти формата QLC NAND.
Таким образом, это станет еще одним важным изменением в серии.
Напомним, что iPhone 14, по слухам, получат 48-мегапиксельные камеры, будут лишены челки с Face ID и смогут записывать видео в 4K.
Разумеется, стоимость 2-терабайтного айфона будет астрономической…
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