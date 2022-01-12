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У iPhone 14 Pro и 14 Pro Max может быть двойной вырез в дисплее — овальный с Face ID и круглый с селфи-камерой

12 Янв, 2022

У iPhone 14 Pro и 14 Pro Max может быть двойной вырез в дисплее — овальный с Face ID и круглый с селфи-камерой

Вот как.

Известный инсайдер Росс Янг считает, что у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет не небольшой овальный вырез в верхней части дисплея, а два. Один, действительно, овальный. А второй — круглый.

Зачем?

Овальный вырез, который демонстрировался на рендерах ранее, на самом деле это не широкоугольная фронталка, а как раз Face ID, просто размеры датчика удалось сильно уменьшить.

Круглый это как раз селфи-камера. Которая, судя по всему, не изменится, останется такой же архаичной, как и у айфонов последних лет.

Решение, конечно, странное. Лучше уже было бы оставить все как есть, с челкой, включающий и Face ID и селфи-камеру… А вам как кажется?

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