У iPhone 14 Pro и 14 Pro Max может быть двойной вырез в дисплее — овальный с Face ID и круглый с селфи-камерой

Вот как.

Известный инсайдер Росс Янг считает, что у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет не небольшой овальный вырез в верхней части дисплея, а два. Один, действительно, овальный. А второй — круглый.

Зачем?

Овальный вырез, который демонстрировался на рендерах ранее, на самом деле это не широкоугольная фронталка, а как раз Face ID, просто размеры датчика удалось сильно уменьшить.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible…The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei…Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ

— Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022