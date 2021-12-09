У iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max не будет челок, смартфоны получат камеры на 48 Мп

Наконец-то!

Портал MyDrivers, сославшись на источник из цепочки поставщиков, пишет, что премиальный Айфон 14 Про и топовый Айфон 14 Про Макс будут лишены челок с модулями Face ID. Кроме того, 12-мегапиксельные датчики наконец-то уйдут в прошлое.

Им на смену придут сенсоры на 48 Мп! И 14 Про, и 14 Про Макс получат по три 48-мегапиксельные камеры. Снимать они, соответственно, станут намного лучше, чем раньше. Особенно в условиях недостаточной освещенности.

Как будут выглядеть новые дорогие айфоны? Сзади точно также, как Айфон 12 Про, 13 Про, 12 Про Макс и 13 Про Макс. Но спереди разницу заметят все. Во-первых, не будет видимого модуля с Face ID. Во-вторых, в центре посередине в верхней части разместят датчик с селфи-камерой.

Что еще ждем от премиальных айфонов?

Возможность съемки видео в 8K;

Версии на 2 ТБ;

Титановые корпуса.

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