У iPhone 14 Pro может быть 8 ГБ оперативной памяти

Как у мощных Android’фонов.

Портал MacRumors, сославшись на инсайдерские источники, сообщает, что у Айфона 14 Про будет не 6, а сразу 8 ГБ ОЗУ. Таким образом, по этому параметры новый премиальный айфон сможет соперничать с флагманами на Android. Учитывая, что оптимизация iOS куда лучше, можно рассчитывать на невероятную скорость.

Массовое производство модулей ОЗУ начнется в ближайшее время.

А что с простыми айфонами? Очевидно, они по-прежнему будут продаваться с 6 ГБ ОЗУ.

Ранее iPhone 14 Pro/14 Pro Max приписывали тыльную камеру с тремя датчиками по 48 Мп. Хочется верить, что так и будет.

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