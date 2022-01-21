У iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет перископ и 5-кратный оптический зум
Ждем.
Авторитетное издание 9to5Mac сообщает, что смартфоны Айфон 15 Про и Айфон 15 Про Макс получат перископные модули камер с 5-кратным оптическим зумом.
Откуда информация? От известного аналитика Джэффа Пу. Господин Пу утверждает, сославшись на свои инсайдерские источники, что Apple уже ведет переговоры с компанией Lante Optics о поставках перископных модулей. Образцы у купертиновцев уже есть. Окончательное решение примут в ближайшие месяцы, а договор могут подписать уже в мае.
Ожидается, что Apple закажет более 100 000 000 перископов.
Ждете перископа в айфоне?
- Подэкранный Face ID появится в iPhone 15 или даже iPhone 16, но не в iPhone 14
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- Apple не будет обновлять объективы камер до выхода iPhone 15
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