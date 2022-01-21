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У iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет перископ и 5-кратный оптический зум

21 Янв, 2022

У iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет перископ и 5-кратный оптический зум

Ждем.

Авторитетное издание 9to5Mac сообщает, что смартфоны Айфон 15 Про и Айфон 15 Про Макс получат перископные модули камер с 5-кратным оптическим зумом.

Откуда информация? От известного аналитика Джэффа Пу. Господин Пу утверждает, сославшись на свои инсайдерские источники, что Apple уже ведет переговоры с компанией Lante Optics о поставках перископных модулей. Образцы у купертиновцев уже есть. Окончательное решение примут в ближайшие месяцы, а договор могут подписать уже в мае.

Ожидается, что Apple закажет более 100 000 000 перископов.

Ждете перископа в айфоне?

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