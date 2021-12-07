У MacBook Pro 2021 серьезные проблемы с SD-картами — в чем дело?

Что ж такое?

Как известно, МакБук Про, выпущенные в этом году, вновь получили разъем для карт памяти SD. Но с ним возникли серьезные неполадки. Какие? Обладатели дорогих лэптопов пишут о катастрофически медленной скорости записи и передачи данных, а также о недоступности некоторых файлов на МакБуках.

Касается это как в 14-, так и в 16-дюймовых МакБук Про с M1.

Пользователи жалуются, что ноутбуки распознают карты очень долго, порядка 60 секунд. Кроме того, часто на экране демонстрируется сообщение о некой ошибке. Иногда закрывается Finder при попытке прочесть карту SD.

При этом на лэптопах с Windows таких проблем нет. Да и при подключении к Маку стороннего адаптера по USB Type-C, проблем тоже нет.

Купертиновцы пока молчат, не реагируют.

Что важно знать?

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