У новой мыши Logitech MX Anywhere 3 есть кнопки для контроля звонков в Zoom

А также зарядка с помощью USB-C и колёсико MagSpeed для более быстрого просмотра контента.

Новый девайс будет актуален для тех, кому видеозвонки заменили личные встречи. Мышь имеет настраиваемые боковые кнопки для того, чтобы контролировать камеру и микрофон во время видеочатов.



Подобные новые функции сейчас особенно актуальны, так как они помогают быстро включить звук, чтобы ответить на вопрос начальника или же отключить видео, чтобы взять на руки ребёнка, требующего внимания. Пока что данные опции есть только у модели MX Anywhere 3, но в скором времени ожидается и их внедрение на MX Master 3.

Что касается дизайна, MX Anywhere 3 почти такого же размера, как Anywhere 2. Тем не менее, из-за силиконовых боковых накладок и чуть более выпуклой формы эта мышь комфортнее ощущается в руке.

Новое колёсико MagSpeed, которым оснащена Anywhere 3, является электромагнитным и более быстро и чётко работает, чем механизм на Anywhere 2. MagSpeed имеет функцию среднего клика, что можно изменить в настройках. Также новый девайс оснащён технологией 4000 DPI Darkfield, что позволяет пользоваться им на любом материале, даже на стекле.

Logitech MX Anywhere 3 может работать до 70 дней без подзарядки, что также является огромным плюсом в её характеристике.



Мышь выпускается в 2 возможных вариантах. Модель MX Anywhere 3 совместима с Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS и Linux. Версия MX Anywhere 3 for Mac оптимизирована для macOS, совместима с iPad и поставляется с зарядным кабелем USB-C — USB-C. Цена обеих новинок составит 6990 рублей. На российский рынок модели поступят до конца сентября.