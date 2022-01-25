У простого iPhone 14 и большого iPhone 14 Max не будет Touch ID и дисплея на 120 Гц

Увы.

Как и в случае с поколением iPhone 13, 120-герцовый дисплей в линейке iPhone 14 получат только дорогие версии, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. У простого Айфон 14 и его увеличенной копией Айфон 14 Макс экран будет архаичный, 60-герцовый.

А что с дактилоскопическим сканером? Тоже не ждите, говорит инсайдер DylanDKT. Touch ID не получит ни одна из моделей Айфон 14. Отпечатки пальцев айфоны вновь начнут распознавать только в поколении Айфон 15 уже в 2023 году.

И если 120-герцовые панели нам в принципе не особо нужны, то Touch ID очень хотелось бы увидеть, особенно в масочную эпоху…

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